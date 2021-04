Alessandro Altobelli, ex attaccante dell'Inter, parla a Rai Sport del momento dei nerazzurri, reduci dalla vittoria con il Verona: "È stato un grande in questo campionato, dopo un inizio un po' incerto ha messo insieme tutti, giocatori e dirigenti. E i risultati sono questi. Chiaro che all'inizio ci fosse qualcosa che non quadrava, dopo l'uscita dalla Champions, Conte ha fatto cose straordinarie con una squadra che forse era poco affidabile ma ora è imbattibile grazie ai suoi interventi. Ha anche recuperato tanti giocatori che si erano persi. Società, dirigenti, allenatore sono stati tutti bravissimi; hanno dato quello che dovevano dare. Le parole del tecnico? La proprietà ha fatto di tutto per accontentarlo. Mi sembra strano sentire Conte che vuole chiarimenti e vuole capire quali sono gli obiettivi. Gli obiettivi dell'Inter sono chiari: provare a vincere lo scudetto e andare più avanti possibile in Champions".