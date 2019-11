Intervenuto ai microfoni de la Repubblica, l'ex attaccante dell'Inter, Spillo Altobelli parla della coppia Lukaku-Lautaro e del paragone da molti azzardato con Vieri e Ronaldo.



“Confrontare il belga e Bobo non è una bestemmia, per come gioca spalle alla porta e per la facilità con cui trova la rete. Quanto all’accostamento con il Fenomeno, oggi solo Messi è più forte di Lautaro. L’Inter non deve cederlo per meno di 250 milioni, è più forte di Neymar. Nessun attaccante in Europa pressa così il gioco avversario. A Praga l’ha dimostrato”.