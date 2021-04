Le prestazioni di Lingard con la maglia del West Ham stanno lasciando tutti a bocca aperta in Inghilterra. Il giocatore è in prestito dal Manchester Utd ed a fine stagione si scatenerà una vera e propria asta per assicurarselo. Nella lunghissima lista delle pretendenti, di cui fa parte anche l'Inter, secondo Football Insider, nelle ultime ore è entrato l’Aston Villa.