Arriva un'altra brutta notizia per l'Inter, Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid. A renderlo noto è stata la società nerazzurra mediante una nota ufficiale. Per l'esordio in Champions, quindi, Antonio Conte dovrà fare a meno anche dell'esterno marocchino, oltre che di Gagliardini, Skriniar, Nainggolan e Young, quest'ultimo risultato positivo al secondo tampone dopo i dieci giorni di quarantena.