L'Inter sta vivendo un momento molto delicato e c'è di più del blackout spiegato da Inzaghi a fine partita. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Quell’«ora voglio capire» è la chiave di tutto. Il momento è delicato e non si può spiegare solo con un episodio girato in un modo piuttosto che un altro o in un blackout dopo una rete subita. Simone Inzaghi lo sa, lui per primo lo sa. C’è un dato che racconta tanto, per definire i contorni nerazzurri: nello scorso campionato l’Inter ha perso quattro partite, ora siamo già a quota due, cosa che nelle prime cinque giornate – considerati gli ultimi 20 anni – era accaduta solo tre volte”.