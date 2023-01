Tante, troppe, ma giuste, perché le ha meritate tutte. Ciao scudetto, se ancora c’era qualcuno che ci credeva. Non i tifosi, pare.A loro, evidentemente, va bene anche così. Battuto il Milan, la stagione è salva.Sono bastati pochi minuti per capire che non sarebbe stato semplice come a Riad.che a differenza del Milan non ha regalato nulla, non ha aperto la porta, prego accomodatevi.Un gennaio schizofrenico per Inzaghi e la sua squadra: dalle vittorie con Napoli e Milan, ai rischi col Parma e fino all’ultima figuraccia. Ma almeno per un po’ nessuno parlerà più dell’arbitro di Monza.(6 sconfitte contro 1). Il rischio è quello di fallire non solo la riconquista dello scudetto, traguardo per cui l’Inter è partita, ma addirittura il quarto posto, che è l’obiettivo minimo e vale la sopravvivenza economica.E poiché quando le cose già vanno male, c’è sempre la possibilità che peggiorino, nella triste notte nerazzurra,nella speranza di convincere il PSG a prenderselo subito, pagando qualche milione, anziché farlo a giugno, senza sborsare un euro.l’ha già fatto e l’ha già respinta. Addirittura prima di Natale. Ha detto no perché la ritiene troppo bassa (6 milioni per 5 anni, più i bonus). Espulso, Skriniar non giocherà a Cremona.L’unica cosa certa che l’Inter deve fare è togliergli già domani la fascia di capitano, senza aspettare che torni Brozovic. Perché è giusto rispondere con fatti concreti a parole vuote.@GianniVisnadi