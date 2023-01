Da Elliott a RedBird, dai Singer a Cardinale, mecenati non ce ne sono, tifosi nemmeno. Appassionati forse, resta da capire di cosa. In realtà sono “scelte” più che “colpe”, per questo è giusto usare le virgolette.Lo scudetto che per loro più conta è quello dei bilanci, basta saperlo e lo sappiamo. Inutile tornarci sopra dopo la sconfitta in Supercoppa e a metà di una stagione che per il Milan quasi certamente si chiuderà senza titoli. Non sarà la prima, non sarà un dramma. Il Milan resterà Milan anche quando non vince. È giusto un peccato non avere cavalcato l’onda scudetto con i rinforzi adatti,perché hanno nomi e azioni definite. Vinto lo scudetto, rinnovato il contratto, ha probabilmente pensato oltre le sue capacità, cominciato esperimenti sui giocatori (i terzini che fanno i mediani) e sulla squadra (difesa a 3 e difesa a 4, difesa a uomo e zona mista o zona pura sui calci da fermo) nel tentativo di sorprendere l’avversario, ma col risultato di generare confusione nei suoi giocatori. Chiedere a Tomori e Theo, a Kalulu e Calabria.averlo mandato in campo a Riad, equivale a un suicidio calcistico. Gravissimo per un allenatore non capirlo.una leggenda nella storia del Milan e in assoluto del calcio. Pochi giorni dopo lo scudetto vinto a maggio, in un’intervista alla Gazzetta spiegò cosa serviva per crescere: «Con due o tre acquisti importanti e il consolidamento dei giocatori che abbiamo, possiamo competere per qualcosa di più grande in Champions», altrimenti «per tentare di rivincere lo scudetto e qualificarci per la Champions».Cominciò quel giorno (era il 27 maggio) un tira e molla di oltre un mese (firma alle ore 21 del 30 giugno) prima che Maldini (e Massara) firmassero il rinnovo di contratto col Milan.Del budget di mercato (45 milioni) sapeva fin dal primo incontro con Cardinale (2 giugno), quello in cui capì che non sarebbe mai potuto arrivare a Botman, perché la proprietà non poteva nemmeno immaginare di spendere 37 milioni per un difensore, perché un difensore non dà spettacolo.Maldini (e Massara) hannofin qui rivelatosi inutile, anzi in realtà dannoso perché i suoi 35 milioni hanno poi costretto il Milan a ripiegare su prestiti per completare la rosa: Vrankx, Thiaw, Dest, incognite diversamente misteriose a 6 mesi dall’arrivo a Milanello.Qual è il suo ruolo? Pioli lo schiera dietro la punta, ma chi lo conosce bene, dice che in Belgio giocava in un altro modo. E il Belgio, poi, non è la Serie A. Del resto, ricordiamo che il Milan per averlo,Maldini (e Massara) per l’attaccoÈ dalla scorsa estate che invitiamo a ragionare sui numeri del belga (sempre poche partite e pochi gol) e sulla sua scelta di restare per 6 anni sulla panchina dei Reds. Un giocatore forte, ambizioso e sicuro di sé, avrebbe cambiato aria molto prima, non a contratto scaduto (e non rinnovato). Come Maldini (e Massara)Male per Pioli che Giroud abbia poi finito anche per giocare il Mondiale da titolare, complice l’infortunio di Benzema. Dal Qatar è tornato un campione stanco.Gl’infortuni, di Maignan in particolare, non hanno aiutato Pioli. Dopo Riad, Maldini è andato a Bergamo a vedere il figlio Daniel giocare in Coppa Italia. Prima, aveva spiegato perché la squadra non ha bisogno di rinforzi.@GianniVisnadi