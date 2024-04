Inter, altro derby di mercato con il Milan: occhi su Pubill, la situazione tra Dumfries e Calabria

34 minuti fa



Marc Pubill è un profilo che piace molto a Inter (in caso di cessione di Dumfries) e Milan (che vuole rinnovare la fascia destra, visto lo stand by per i rinnovi di Calabria e Florenzi). Si tratta di un terzino destro, titolare dell'Almeria, che costa circa 20 milioni di euro. Ma il classe 2003 non stuzzica solo il palato delle milanesi. Stando a quanto riferito da Record, il Benfica l'ha inserito nella sua lista in vista della prossima stagione. E sulle sue tracce c'è anche il Liverpool.



Arrivato un anno fa dal Levante, per una cifra vicina ai 5 milioni di euro, in questa stagione è sempre stato il titolare della fascia destra, tranne in un periodo di qualche settimana a causa di un intervento al ginocchio in seguito a un infortunio. E ora è considerato tra i migliori terzini in rampa di lancio del calcio spagnolo.