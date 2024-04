Inter, Dumfries pronto a fare un passo indietro: il punto sul rinnovo

22 minuti fa



In casa Inter, una delle novità più importanti emerse nelle ultime ore post scudetto – come viene riportato da Tuttosport - è il fatto che la trattativa per il rinnovo di Denzel Dumfries possa rientrare nel vivo: anche per volontà dell’esterno olandese, le parti hanno ripreso a parlarsi e i discorsi si intensificheranno ora che è stata chiusa la pratica scudetto.



Dumfries è disposto a fare un passo indietro rispetto alle richieste autunnali (5 milioni annui per rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2025: il doppio per il club in assenza di Decreto Crescita).