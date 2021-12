L'Inter potrebbe passare in mani americane, è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come il presidente nerazzurro, Steven Zhang, abbia chiesto a Straus, possibile acquirente, di concretizzare un'offerta in tempi brevi.



“Un mese per la verità. È ciò che ha chiesto Steven Zhang a David E. Straus in occasione del contatto diretto tra i due, avvenuto proprio mercoledì scorso. Entro la seconda metà di gennaio, per intendersi, l’uomo d’affari newyorkese dovrà chiarire le sue intenzioni sull’Inter: vuole davvero la maggioranza del club e, soprattutto, quanto è disposto ad offrire? Insomma, è il momento di passare dalle parole ai fatti. Il presidente nerazzurro ha già messo in chiaro la sua valutazione, ovvero un miliardo di euro. Evidentemente, Straus deve avvicinarsi a quella cifra per avviare una vera e propria trattativa con concrete possibilità di riuscita. Altrimenti, si darà la priorità agli altri gruppi interessati. Ce ne sono altri due, sempre nordamericani, il cui profilo è ancora rimasto nascosto. Non è da escludere, però, che qualcosa di nuovo possa trapelare”.