Non solo Fabio Paratici: anche Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, sarà oggi a Wembley, dove alle 16.00 è in programma il Community Shield tra Liverpool e Manchester City. Il dirigente interista, poi, potrebbe cogliere l'occasione per incontrare - negli uffici londinesi - i vertici del Manchester United, provando un nuovo affondo per Romelu Lukaku. Sempre alle 16.00, al Tottenham Hotspur Stadium, è in programma Tottenham-Inter.