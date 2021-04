Buone notizie in casache dopo la negatività al Covid ritrovata darecupera ancheIl centrale olandese era risultato positivo al tampone giovedì 18 marzo ed esattamente 14 giorni dopo si è negativizzato.che per averlo a disposizione nella gara contro il Bologna in programma sabato sera alle 20.45 dovrà prima di tutto passare dai nuovi esami di idoneità atletica che per Handanovic ad esempio hanno richiesto 24 ore di tempo dopo la notizia della negatività.