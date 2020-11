Dopo il caos scatenato dalla parole del ct del Cile e che hanno provocato la dura reazione dell'Inter, ai microfoni di Sport Bild è intervenuto anche il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Rudi Völler, rincarando la dose e attaccando a sua volta la Federcalcio cilena.



FASTIDIOSO - "Quello che fanno i cileni è molto fastidioso. I giocatori si stancano, la cosa va avanti da molto tempo. Non tengono conto dei club. Anche quando i giocatori non stanno bene, devono andare a giocare. Questo è un gran casino. Ti senti preso in giro".