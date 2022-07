Se ci sommiamo poi la decisione del tribunale di Hong Kong, che ha intimato al presidente Steven Zhang di restituire 255 milioni di dollari a una società cinese, più altre cause aperte da altri creditori del gruppo Suning, si capisce in fretta come questi siano giorni finanziariamente difficili per la proprietà dell’Inter e di profonda preoccupazione per Simone Inzaghi.L’Inter sa da 2 anni che la proprietà – sommersa di debiti e prestiti - non avrebbe più innestato denaro nel club. Da qui, la necessità di autofinanziarsi che 12 mesi fa ha portato alla cessione di Hakimi e Lukaku e che in queste settimane ha messo in vetrina col cartello “vendersi” praticamente tutti i gioielli di famiglia, da Martinez a Bastoni, da Skriniar a Dumfries, De Vrij e Calhanoglu.Marotta e Ausilio erano stati abili: avevano bloccato Dybala e Bremer, trattando direttamente con i giocatori, garantendosi a buone condizioni due più che valide alternative ai titolari in (possibile e auspicata) uscita.L’Inter però aveva fatto i conti senza l’oste, o meglio senza il compratore, perché nel frattempo nessuno ha bussato per nessuno, tanto meno per Martinez, l’unico che teoricamente – da solo – avrebbe risolto tutti i problemi economici dell’estate.per ragioni differenti tutti attaccanti di differente peso, lignaggio e costo rispetto alla Joya. E così fra un anno, come ha acutamente sottolineato Mario Sconcerti, rispetto a oggi l’Inter avrà 3 attaccanti in meno, perché in scadenza di contratto (Dzeko, il “prestato” Lukaku ed eventualmente Sanchez, se già non partirà in queste settimane), ma non avrà nel frattempo Dybala, mentre continuerà a non avere i milioni per comprare giocatori di simile livello.Se la perdita di Dybala può essere tecnicamente dannosa soprattutto in prospettiva – oltreché sul piano dell’immagine, dopo tanto parlarne – quella di Bremer rischia di avere ripercussioni già nell’immediato.Teoricamente non troppo a lungo, perché la necessità di chiudere in largo attivo la campagna acquisti è sempre valida attualità.Il brasiliano ormai ex Toro, può piacere più o meno di Skriniar (a noi piace di più, ma è opinione contestabile), ma pochi dubbi che chiunque arrivi al posto del miglior difensore dell’ultimo campionato, sarà meno forte di lui e perciò già così la prossima Inter sarebbe in difesa più debole di quella che abbiamo visto fino a maggio.I nodi vengono sempre al pettine, ma qui il rischio grande è che da oggi al 1° settembre, quando chiuderà il mercato, ce ne sia ancora qualcuno da sbrogliare.che solo sabato sera chiedeva ai suoi dirigenti di chiudere rapidamente l’operazione Bremer. Come non detto.@GianniVisnadi