Questo pomeriggio, alle 16, l'Inter si ritroverà ad Appiano Gentile per continuare a preparare la sfida di domani, contro la Sampdoria. Come riporta Sky Sport, Mauro Icardi non dovrebbe allenarsi coi compagni, ma proseguire con la fisioterapia al ginocchio destro. Molto difficile che il suo nome venga inserito nella lista dei convocati di Luciano Spalletti.