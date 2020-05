L'Inter sta trattando il rinnovo del contratto di Sebastiano Esposito, in scadenza nel 2022. Secondo la Gazzetta dello Sport, le parti stanno ragionando per prolungare il legame sino al 2025 e programmare un percorso di valorizzazione adeguato (mandarlo a giocare in prestito nella prossima stagione) ma sono ancora lontane sulle cifre anche se disposte a venirsi incontro.