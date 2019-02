Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato anche a Sportmediaset del momento che stanno vivendo i nerazzurri e, in particolar modo, del futuro di Luciano Spalletti: "Se resta? Sì, non si può parlare di panchina a rischio. Nei miei ultimi 22 anni da dirigente in Serie A non ho mai esonerato nessun allenatore e qua non ci sono le condizioni".