Non arrivano buone notizie in casa Inter dall'infermeria. Antonio Conte, che già ha dovuto rinunciare in extremis a Hakimi in Champions League ancora non può riavere a disposizione né Radu e né Gagliardini. I due sono infatti risultati ancora positivi ai tamponi di oggi, mentre c'è grande attesa per la giornata di domani in cui arriverà il responso dei tamponi di Milan Skriniar e Ashley Young e in cui verranno eseguiti nuovi test a tutto il gruppo squadra compresi il secondo portiere e il centrocampista italiano risultati oggi ancora positivi.