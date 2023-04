L'Inter si fa riprendere dalla Salernitana al 90' e non ritrova la vittoria nella 29ª giornata di Serie A. Ora sono 6 le partite consecutive in tutte le competizioni (campionato, Champions League e Coppa Italia) senza successo (3 pareggi, 3 sconfitte): come evidenzia Opta, è la peggior striscia dei nerazzurri da febbraio 2018 (striscia di 10 in quel caso).