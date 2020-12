L'Inter non abbandona l'idea di arrivare a Leandro Paredes del PSG, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Conte ha bisogno di un centrocampista, quel Kanté a lungo sognato a settembre, dentro un reparto nel quale il tecnico può contare davvero su solo cinque elementi. Troppo pochi, anche per competere su una sola competizione, quantomeno per gareggiare con l’ambizione di voler vincere. Non è mai stata abbandonata l’idea Paredes, per il quale a settembre era stato imbastito uno scambio con Brozovic. Oggi l’argentino sta giocando con discreta continuità nel Psg, ma non è incedibile e con Leonardo il canale Inter è sempre aperto”.