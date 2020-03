Andare avanti in Europa potrebbe anche significare richiamare a sé sponsor. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'Europa League sia diventata un obiettivo primario per l'Inter.



“Non è neppure giusto mettersi a fare il conto dei potenziali introiti della competizione, è invece corretto ragionare su un marchio che intende affermarsi anche per attrarre il più possibile nuovi sponsor, partendo da quello principale sulla maglia. Ma è un traguardo che stimola anche Antonio Conte, mai andato oltre una semifinale europea nella sua carriera da allenatore. E, a ben vedere, sarebbe uno step di crescita fondamentale per tutta la rosa. Di questo organico si è spesso rimarcata la scarsa esperienza internazionale: arrivare in fondo all’Europa League vorrebbe dire abituarsi a gestire la pressione di partite decisive”.