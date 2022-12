L'Inter ha da poco reso nota la data di una nuova amichevole in programma. I nerazzurri di Simone Inzaghi affronteranno la Reggina del fratello Filippo Inzaghi il 22 dicembre alle ore 18 presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Derby in famiglia dunque tra i due allenatori, con l'Inter che aggiunge un altro impegno al suo calendario, dopo la sfida col Betis prevista per il 17 dicembre.