L'Inter trattiene ancora il fiato per Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista nerazzurro, uscito per un problema al quadricipite sinistro durante il derby, spera di essere disponibile per la finale di Istanbul e domani si sottoporrà agli esami di rito. L'armeno ha detto ai compagni di aver sentito il muscolo "indurirsi" e non "tirare", segno che dovrebbe essersi fermato in tempo.



UN RITORNO POSSIBILE - A riportarlo è gazzetta.it, che aggiunge anche un'informazione molto importante anche su Milan Skriniar: il recupero dello slovacco procede bene e rischia di potercela fare per la finale di Champions League. Tutte le valutazioni del caso verranno fatte nelle prossime settimane ma la panchina "allargata" dell’ultimo atto di Champions può permettergli di essere a disposizione di Inzaghi.