Bernardo Silva ha parlato dopo il successo sul Real Madrid ed in vista della finale di Champions League contro l'Inter: "E' stata dura, per battere questo Real 4-0 serviva una prestazione meravigliosa e l'abbiamo fatta. Ora siamo di nuovo in finale e speriamo di vincerla... I tifosi sono stati importanti e noi tenaci, abbiamo avuto passione e organizzazione.



SULLA DOPPIETTA - "La mia prestazione all'andata non mi era piaciuta, volevo compensare".



SULLA FINALE - "Inter? Una squadra molto organizzata. L'ho vista ieri, poi col Barcellona, col Bayern e Benfica. Sono forti e organizzati, veloci nelle ripartenze. Sarà dura ma ci proveremo".



A Bt Sport: "E' una grande notte per noi. Sapevamo che poteva andare bene, ma battere 4-0 il Real Madrid in casa... Wow! E' una sensazione unica essere di nuovo in finale. Speriamo di vincerla stavolta. Non avevo ottime sensazioni dopo la gara d'andata, stasera dovevo fare meglio e sono molto soddisfatto".



SUL GOL DI TESTA - "Sono molto basso ma sono forte di testa".