Piccola problema muscolare anche per Edin Dzeko, costretto ad abbandonare il campo al 57' della finale di Champions League che l'Inter sta disputando contro il Manchester City. Piccolo indolenzimento per l'attaccante bosniaco che è sembrato non averne più. Subito cambio per Inzaghi che inserisce Romelu Lukaku. Prima sostituzione per il tecnico piacentino.