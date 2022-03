Ivan Perisic neanche in panchina nella partita che l'Inter giocherà questa sera a San Siro contro la Salernitana. L'esterno croato, uno dei migliori giocatori per rendimento in stagione, si è fermato per un affaticamento muscolare. Inzaghi ha così scelto di farlo riposare, a sinistra contro il club granata giocherà Darmian.



Ma a rischio ora c'è la partita con il Liverpool, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì alle ore 21 ad Anfiled. La speranza per l'Inter è che Perisic torni a disposizione per la sfida con gli inglesi.