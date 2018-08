L'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello commenta il sorteggio di Champions League a RMC Sport: "E' stato un inizio di stagione che non ci si aspettava ma sono passate solo due giornate. Dobbiamo rimanere sereni e lavorare duramente. La stagione è ancora molto lunga. Champions? E' un girone interessante e stimolante ma tutti i gironi sono difficili. Essere qui oggi tra le migliori di Europa vuol dire affrontare avversari di valore. Daremo il massimo. Stimolo per dimostrare che l'Inter è da Champions? Siamo l'ultima squadra italiana ad averla vinta e siamo qui per ben figurare e confrontarci con le big della Champions. Speriamo di dare una gioia ai nostri tifosi. Obiettivo ottavi di finale? Non ci poniamo né limiti né obiettivi. Dobbiamo dare il massimo e onorare la maglia, poi vedremo".