Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato durante la presentazione del libro 'Le nuove guerre del calcio' di Marco Bellinazzo e ha affrontato il tema nuovo stadio: "Dire che l'Inter non stia facendo impresa mi trova in disaccordo, sono quattro anni che sto lavorando al progetto personalmente. La volontà di fare impresa l'abbiamo, se non ci faranno fare lo stadio a San Siro andremo da un'altra parte".