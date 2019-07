Alessandro Antonello, dirigente dell'Inter, ha parlato a margine della presentazione della partnership dei nerazzurri con Acronis: "Quella tra Inter e Acronis è una partnership con un brand riconosciuto a livello internazionale, leader in settori come data protection e data analysis. I loro strumenti diffusi in tutto il mondo, soprattutto nel mondo della Formula E e della Formula 1, ci saranno messi a disposizione per migliorare le performance anche della nostra squadra. Ormai si parla in tutto il mondo di protezione dati e sicurezza, a maggior ragione nel mondo del calcio dove ci sono milioni di fan e di dati che il Club gestisce quotidianamente. Quindi garantire la sicurezza è una priorità per noi ma anche guardare a quelle che possono essere le evoluzioni future per l’analisi delle performance dei nostri giocatori. Questa sarà una partnership che ci immergerà in un nuovo mondo di gestione dati garantendo il giusto supporto al nostro staff":