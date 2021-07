Nel presentare il nuovo sponsor, l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, ha anche chiarito la situazione in merito all'iniziativa Interspac, promossa da Carlo Cottarelli.



“Tutte le iniziative promosse dai nostri tifosi le vediamo positivamente ma e' presto per entrare nel merito del progetto. Quando sarà fornito un business plan chiaro, bisognerà capire se potrà essere ritenuto funzionale dalla proprietà, che ha sempre supportato e supporterà il club nel lungo termine. In più oggi abbiamo già un azionista di minoranza, Lion Rock. Non lo vedo semplice da realizzare nel contesto societario”