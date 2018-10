Alessandro Antonello, CEO dell’Inter, parla allo Sport Business Summit della proprietà Suning. Queste le parole riportate da fcinternews.it: “I risultati ottenuti negli ultimi tre anni sono il risultato di un duro lavoro per diventare un brand globale; con Suning abbiamo alle spalle una proprietà forte che ci ha supportato nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Dal punto di vista degli sponsor siamo cresciuti e ci siamo concentrati su altri mercati oltre a quello italiano. Come Club globale siamo molto concentrati sul mercato asiatico, in Cina, in Sud America. Il nostro asset principale sono ovviamente i giocatori, che dobbiamo preservare ed è uno dei punti di discussione all'ECA in termini di calendari internazionali. Il calcio del futuro in poche parole chiave: equilibrio tra risultati e profitti, auto sostenibilità e diventare sempre di più non solo un'industria sportiva ma anche una media company”.