"San Siro è la prima scelta, ma siamo pronti a un piano B".si guardano intorno per la costruzione del nuovo stadio di Milano, lo ribadisce, amministratore delegato nerazzurro a Repubblica: "(Il nuovo stadio, ndr) Assicurerebbe maggiori incassi alle squadre e servizi migliori al pubblico, al quartiere e alla città. Per noi costruire un impianto a San Siro è di sicuro la prima scelta, ma se il dibattito pubblico che si sta avviando dovesse avere tempi troppo lunghi, o se il progetto già modificato ne uscisse stravolto, allora ci orienteremo su un piano B. Vogliamo un nuovo stadio e averlo è più importante rispetto a dove averlo".- Antonello conclude sullo stadio: "Temiamo un allungamento dei tempi o uno stravolgimento del progetto che è già stato modificato per venire incontro alle richieste del Comune. Se una di queste condizioni si verificasse potrebbe spingerci altrove. Il dibattito pubblico è lecito e corretto, ma come investitori dobbiamo avere la certezza dei tempi. Dobbiamo tenerci anche un piano alternativo nel caso le cose non vadano come previsto. Inter e Milan hanno presentato un progetto al Comune per poter costruire un nuovo stadio. Se il progetto non piaceva si sarebbero dovuti trovare altri proponenti. Non è un regalo ai club, ma un investimento che guarda agli interessi di chi lo fa e anche a quelli della città. E le aree, dopo 90 anni, torneranno al Comune. San Siro lo hanno fatto le squadre e il successo delle squadre. Se i club vincono possono dare lustro anche a un impianto altrove. E poi i tifosi si affezionano in fretta a uno stadio che può dare emozioni, ma anche tanti servizi".- Antonello si concentra sulla sostenibilità e parla dei conti dell'Inter, con il bilancio 2021 chiuso con un rosso record di 245 milioni di euro: "Quello dell'anno scorso era un risultato penalizzato da fattori straordinari: non solo la pandemia, ma anche l'interruzione dei rapporti contrattuali con il mister Conte, Nainggolan o João Mario. Quest'anno la perdita sarà più che dimezzata, diciamo attorno ai 100 milioni. Certo che i costi, specie quelli per i compensi della rosa, sono poco comprimibili. Bisogna aspettarsi altri anni di austerity all'Inter?. Come si conciliano i tagli con l'esigenza di essere competitivi in Serie A e nei tornei internazionali? La disciplina economico finanziaria deve essere sempre bilanciata dalla competitività sul campo".- L'ad nerazzurro parla poi dei problemi dell'Inter con il Financial Fair Play UEFA: "Anche Milan, Roma e Juve stanno dialogando con la Uefa su questo punto e in generale gli effetti della pandemia coinvolgono più di una trentina di club in tutta Europa. Per questo la Uefa, in uno spirito collaborativo e non punitivo, sta mettendo a punto i termini di un accordo transattivo in cui accompagnerà le squadre ai nuovi criteri di sostenibilità finanziaria".- In chiusura, Antonello risponde alle voci secondo cui Inter e Milan venderanno le società a prezzo maggiorato appena ottenuto il via libera allo stadio: "Ovviamente rispondo per l'Inter. La presenza del presidentenell'ufficio qui accanto rappresenta anche fisicamente".