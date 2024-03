Inter, Arnautovic si ferma di nuovo: le condizioni e le sensazioni verso l'Atletico Madrid

Il ritorno a Bologna è amaro per Marko Arnautovic. L'attaccante dell'Inter si è infortunato nel finale della gara del Dall'Ara valida per il 28esimo turno di Serie A. Durante i concitati minuti di recupero, l'austriaco si è fermato, si è toccato i muscoli flessori della coscia destra dopo un ripiegamento difensivo ed è rimasto a terra, dolorante. L'ex della serata è parso molto sofferente e ha sbattuto più volte i pugni sul terreno di gioco, a testimonianza della serietà dello stop.



LA SUA GARA - Entrato al 66' per Marcus Thuram, l'attaccante è uscito dal campo in lacrime e su una gamba sola a causa di un risentimento ai flessori della coscia destra, la stessa che si era lesionato a fine settembre nella trasferta di Empoli. Dopo quell'infortunio, era rimasto ai box per due mesi. Nelle prossime ore gli accertamenti del caso ma sembra chiaro che l'austriaco debba saltare l'appuntamento con il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid di mercoledì.