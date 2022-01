L'Inter non si ferma e dopo Robin Gosens si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo: Felipe Caicedo inizia la sua avventura in nerazzurro. L'attaccante, prelevato in prestito dal Genoa, è arrivato a Milano per l'iter delle visite mediche fino alla firma del contratto.



9.50 INIZIANO LE VISITE - Caicedo è arrivato all'Humanitas di Rozzano per le visite mediche, successivamente si recherà al CONI per l'idoneità sportiva.