Il giovane attaccante dell’Inter, Pio Esposito, è vicino al rinnovo del contratto che prolungherà l’attuale scadenza fissata al 2024 fino al 2027. Sul classe 2005 c’è stato l’interesse di qualche club dall’estero ma i nerazzurri hanno trovato l’accordo con l’entourage del calciatore e scongiurato l’ipotesi addio. Adesso bisognerà scegliere al meglio in merito al suo futuro, attualmente sono vive entrambe le ipotesi, sia quella di un altro anno in Primavera sia quella di un prestito per mandarlo a farsi le ossa.