L’ormai ex tecnico della Lazio ha trovato l’accordo che lo legherà ai nerazzurri: 4 milioni di euro l’anno (più 1 di bonus) per le prossime due stagioni, mentre la Lazio si era spinta fino a 2,3 più bonus.e per le prime telefonate di rito con la sua nuova dirigenza. Manca solo l’ufficialità, ma presto arriverà anche quella. Il tempo di sistemare le ultime faccende burocratiche e poi si metterà in viaggio verso Milano, dove dovrebbe arrivare tra sabato e domenica.A Milano, intanto, c’è grande attesa per conoscere quella che sarà la sua Inter. Si proseguirà sull’impronta del 3-5-2 impostato da Antonio Conte, modulo che è sempre stato di riferimento anche per Simone Inzaghi.Con Sarri, per esempio, sarebbe servita una rivoluzione.Inzaghi non erediterà la stessa squadra di Conte, Zhang e Marotta sono stati chiari: sarà necessario vendere uno o anche due calciatori se i nerazzurri non riusciranno a piazzare tanti dei calciatori che oggi sono in prestito in giro per l’Europa.Inzaghi si augura che i sacrifici possano terminare con la cessione dell’argentino e a dire il vero questo è anche quanto promesso da Marotta alla delegazione della Curva presentatasi in sede mercoledì.