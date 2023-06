Non solo la finale di Champions League, anche il futuro della società. Sarà un'estate importante per l'Inter, che nel frattempo sta ricevendo manifestazioni d'interesse dagli Stati Uniti. Nello specifico, secondo il New York Times, si tratterebbe sia di famiglie sia di fondi di investimento, che per ora vogliono restare anonimi. Addirittura, secondo il NYT, alcuni di questi avrebbero anche visitato le strutture del club e fatto una panoramica dei conti della società, senza però fin qui mai affondare il colpo. Il motivo? Il prezzo che dell'Inter fa il presidente Steven Zhang, ovvero 1,2 miliardi di euro, lo stesso che ha sancito il passaggio del Milan a Cardinale. .