Kwadwo Asamoah, esterno dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l'ottimo avvio di stagione dell'Inter: "Stiamo lavorando tanto e in modo giusto, abbiamo i nostri obiettivi. E' importante dare sempre il massimo in campo. Le quattro vittorie non arrivano per caso, ma mancano ancora molte partite. Per noi giocatori vincere è importante, ci dà energia e voglia. Cresciamo partita dopo partita, dobbiamo conoscere meglio i nuovi compagni".



SU CONTE - "Vuole sempre il massimo dai suoi giocatori. Il suo lavoro, a livello fisico e mentale, si vede".



SU LUKAKU - "E' fantastico, sta facendo tanto per la squadra in ambo le fasi. Sono un po' sorpresa, spesso in Italia molti fanno fatica, mentre lui ha capito subito il gioco".



SULLO SCUDETTO - "Tutti giocano per vincere, noi al momento non ne parliamo e pensiamo partita dopo partita. Vogliamo continuare così per arrivare fino in fondo".