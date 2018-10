Kwadwo Asamoah, terzino dell'Inter, ha parlato a Inter Tv in vista del derby di domenica sera contro il Milan: "È una partita importante, sia per noi giocatori che per i tifosi. Stiamo lavorando al meglio per trovare continuità, il derby è una delle cose più belle in Italia e vogliamo portarlo a casa. Questa è la strada giusta e dobbiamo continuare così, dopo questa partita c'è la Champions League, ma già da ora dobbiamo avere un buon risultato per fare poi bene anche in coppa. Lo stadio è sempre pieno ed è importante per i tifosi vincere il derby. Il calendario adesso è difficile ed è difficile soprattutto ripartire dopo la sosta, dobbiamo i tifosi e i compagni che mi fanno stare bene e metto tutto in campo. Anche se dovessi giocare poco, voglio dare il massimo per aiutare la squadra".