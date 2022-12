Kristjan Asllani ha parlato a Inter TV dopo l'amichevole con la Reggina. "Abbiamo fatto un'ottima partita, siamo venuti qui sapendo che affrontavamo una buona squadra: sfide come questa sono importantissime per noi perché dobbiamo mettere benzina nelle gambe, giocare è importante anche per me perché aumenta la fiducia reciproca con i compagni".