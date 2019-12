L'Inter pensa concretamente a Kulusevski e la Gazzetta dello Sport spiega come Inter, Parma e Atalanta potrebbero trovare l'incastro giusto per trasferire il calciatore a Milano già a gennaio.



“Le attenzioni sono orientate in prevalenza verso il brillante 19enne svedese Dejan Kulusevski, in prestito al Parma. I vertici dell’Inter hanno già affrontato il tema con l’Atalanta (proprietaria del cartellino) che in queste settimane ha avuto abboccamenti anche con la Juve e il Manchester United. La quotazione del centrocampista offensivo tocca ormai i 40 milioni. E all’Inter sanno bene quanto sia importante agire in velocità. Ovviamente tutto è rimandato al nuovo anno, anche per presentarsi al momento giusto alla porta degli emiliani. Con una classifica serena D’Aversa e Faggiano possono ascoltare con interesse eventuali «risarcimenti» tecnici: diciamo il prestito di Federico Dimarco (già in Emilia l’anno scorso) dagli interisti e quello di Musa Barrow dagli atalantini”.