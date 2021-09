Incolpevole sul gran gol di Malinovski, ma pessimo sul raddoppio atalantino: respinge centralmente una conclusione semplice da controllare e regala a Toloi il tap-in da due passi.Non esce con i tempi giusti, temporeggia ed è questo l’errore fatale, perché offre a un tiratore come Malinovski il tempo di mirare e sparare all’angolino per il momentaneo 1-1.Se la cava di mestiere contro la fisicità di Zapata. Sbaglia un gol a porta vuota su bel cross di Barella, con il pallone che gli sbuca improvvisamente davanti.In affanno, fa mancare il suo sostegno alla manovra e qualche volta sbanda lì dietro.(Dal 13’ s.t.Entra bene nell’azione dell’1-1, andando a raccogliere l’assist di Barella per calciare in porta. Si prende la responsabilità dagli undici metri, ma il suo tiro finisce sulla traversa).Pessimo primo tempo, forza una giocata (sbagliata) su Lautaro e avvia l’azione per l’1-1 ospite. Tutto ciò che può sbagliare, lo sbaglia.(Dal 13’ s.t.Quando si accende può creare problemi a chiunque. Punta l’uomo e lo salta con frequenza, suo il cross per Dzeko che costringe Demiral all’intervento da rigore).Una vita a cento all’ora. Rincorre tutti e sforna il quinto assist stagionale. Anzi, sfornerebbe anche il sesto, ma de Vrij sbaglia tutto davanti alla linea di porta. Ah, c'è sempre lui nell'assistenza a Dimarco per il gol del 2-2.(Dal 45’ s.t.In mezzo al campo è il più lucido, pulisce una marea di palloni e trova sempre la giocata più logica.Inizia con buona grinta e giocate di prima che fanno ben sperare. Poi si affloscia e sbaglia anche lui l’ultima scelta con giocate imprecise.(Dal 13’ s.t.Impegna subito Musso con un bel colpo di testa. Si cala immediatamente nella partita e si rende protagonista di dialoghi interessanti. Un bel recupero per Inzaghi.Duttile e applicato, anche se non riesce quasi mai a far male all’Atalanta. Utile in contenimento.Il gol è un capolavoro da immortalare sugli album delle figurine. Svaria sul fronte offensivo con intelligenza.(Dal 36’ s.t.Al piccolo trotto, passeggia, e sbaglia tutti gli appoggi in ripartenza. Trova il gol davanti alla linea di porta e guadagna un rigore, giocate importanti per la squadra, poi sbaglia un gol di testa, proprio prima del triplice fischio.L’Inter fa e disfa. Parte a razzo e poi si placa, ma non si arrende e ritorna in partita. Si accanisce sulla permanenza di Dzeko sul rettangolo di gioco.Il gol di Lautaro è una gemma, una bordata che si insacca sotto la traversa e su cui nulla può. Fa quel che può sulla conclusione ravvicinata di Dimarco, che trova Dzeko pronto al tap-in. Bravissimo con un riflesso felino sul tiro-cross di Barella e attento anche sul colpo di testa di Vecino.Gli capita il cliente più complicato (Lautaro) e fatica a contenerlo. Lesto a lanciarsi come un falco sulla respinta di Handanovic.C’è lui con i suoi anticipi a monte dei due gol dell’Atalanta. Sfiora il gol di testa, anticipando Darmian. Esce per infortunio.(Dal 25’ s.t.L’Inter affonda sempre dal suo lato. Sfiora il gol con una bella conclusione dalla distanza).Inizia da centrale, prosegue da braccetto. Commette un imperdonabile fallo da rigore su Dzeko, ma Dimarco lo grazia sbagliando dagli undici metri.Lui e Perisic si annullano a vicenda.(Dal 32’ s.t.Non regge sempre il ritmo del match.Sbaglia qualche lettura e per lui è molto strano. Sfiora il palo con una bella conclusione, per il resto Barella gli è superiore per l’intera durata del match.A fil di gas, si vede pochissimo in zona golSi muove tra le linee ma non riesce quasi mai a limitare Brozovic e qualche volta si butta dentro con poca cattiveria.(Dal 18’ s.t.Entra in un momento favorevole all’Inter e cerca di tappare qualche falla)Fa a spallate con de Vrij ed è lui a sporcare il pallone che finisce a Malinovski per l’1-1. Lotta ed è dentro la partita anche quando non risulta nel tabellino dei marcatori.(Dal 18’ s.t.Non è Zapata e si nota, ma riesce in qualche modo a bucare la porta di Handanovic bluffando de Vrij. Ma il Var annulla tutto e quel che resta, infine, è uno scampolo di partita battagliero poco concreto).L’Inter gli concede spazio e lui bombarda, risultato: il gol dell’1-1, la respinta di Handnovic per il gol di Toloi e un palo. Un cecchino.(Dal 18’ s.t: Entra per dare fosforo, freschezza e fantasia, ma non ha la concretezza di Malinovski).In mezzo al campo c’è qualcosa che no va e lui fatica a metterci mano.