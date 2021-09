Dalla Cina arrivano notizie preoccupanti per l'Inter secondo il Corriere della Sera perché la questione economica continua a preoccupare.. La chiusura della sede londinese di Suning Sport è simbolica di un ulteriore disinvestimento in ambito sportivo. La crisi che sta travolgendo Evergrande, in cui Suning ha investito 2,6 miliardi, aggiunge tensione. La famiglia Zhang non ha mai smesso di cercare un acquirente, neanche dopo aver incassato 275 milioni dal fondo americano Oaktree che ha in garanzia le azioni dell’Inter. Nelle ultime settimane si è ripreso a parlare di potenziali acquirenti, fondi americani e arabi. Suning vuole e deve uscire dal calcio, l’Inter aspetta.