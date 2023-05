Inter-Atalanta (sabato 27 maggio alle ore 20.45 in diretta su DAZN e Sky Sport) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A. Assente Gagliardini per squalifica, Onana torna tra i pali dopo la finale di Coppa Italia concessa ad Handanovic. Dubbio Lookman nell’11 titolare per Gasperini.



INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi



ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Pasalic; Hojlund. All. Gasperini