Una gioia, la seconda in stagione con la maglia nerazzurra – dopo la vittoria in Supercoppa Italiana nel derby contro il Milan -.Un successo arrivato – non senza fatica – sul campo dell’Olimpico contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.l’ultimo atto della Champions League contro il Manchester City. Tra social e dichiarazioni,ma che, almeno ultimamente – dopo il rientro dall’infortunio patito contro la Lazio, match nel quale è andato anche a segno – sta provando ad inanellare alcune prestazioni di livello.. Un altro trofeo, un altro ricordo che conserverò per sempre. Non abbiamo ancora finito. Solo lottando da famiglia puoi fare questo genere di cose”., che è stato uno dei più importanti acquisti nel corso del mercato invernale del 2022. Arrivato a gennaio dell’anno scorso – per una cifra prossima ai 28 milioni da versare nelle casse dell’Atalanta –– complice anche qualche infortunio di troppo patito nell’ultimo anno e mezzo, oltre all’esplosione di Dimarco –. Lo dimostrano le sole 16 presenze nell’11 titolare nelle 46 partite disputate quest’anno – su 50 convocazioni in stagione -.. Se prendi un terzino sinistro per quasi 30 milioni di euro, sono tanti soldi”. Dichiarazioni che ben rappresentano lo stato d’animo del giocatore: insoddisfatto sì ma consapevole delle sue prestazioni e determinato a rilanciarsi nelle gerarchie del tecnico piacentino. Anche perché. È una delle squadre più grandi al mondo, voglio dimostrare di meritarla. Sono onesto, so che per troppo tempo non sono stato il giocatore che l'Inter pensava di avere comprato.”. L’ha dichiarato a più riprese, a gran voce. Gosens vuole rimanere in nerazzurro ed affermarsi nuovamente come uno delle armi a disposizione di Inzaghi, come uno dei laterali più pericolosi d’Europa.Dopo un anno e mezzo di prestito,. Un investimento considerevole sul quale poi, insieme al giocatore, effettuare le dovute riflessioni. Anche perché in Germania, in Bundesliga,che, a fine stagione, saluterà Paulo Otavio, terzino brasiliano classe 1994. Un posto che si libera esattamente per l’esterno sinistro dell’Inter. A, classe 2000 dell’Empoli.