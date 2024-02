Inter-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

è il recupero della 21esima giornata di Serie A, la giornata rinviata per la presenza in contemporanea della, poi vinta dai nerazzurri, a Riyad. La gara prenderà il via a partire dalle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in Milano San Siro.guarda la classifica dall'alto del primo posto e ha la possibilità di portarsi a +12 sulla Juventus seconda. Dal canto suo Gian Piero Gasperini dopo il pari con il Milan può portarsi a +1 sul Bologna e al 4° posto in classifica e a -4 proprio dai rossoneri che occupano la terza piazza.Inter-Atalanta, calcio d'inizio alle 20.45 di mercoledì 28 febbraio 2024 al Giuseppe Meazza in San Siro sarà trasmessa in esclusiva tv da Dazn. In streaming su smartphone, tablet, smart tv, console e pc sarà disponibile su app Dazn. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo con commento tecnico di Dario Marcolin.INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro.ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere.