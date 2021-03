La ventiseiesima giornata di Serie A si chiude a San Siro, con una partita che, sulla carta, promette gol e spettacolo. Inter-Atalanta è un crocevia decisivo per il campionato, ma è anche la sfida tra i due migliori attacchi del campionato. Conte cerca il nuovo allungo sul Milan, tornato a -3 dopo l'importante vittoria di Verona, Gasperini deve rispondere ai rossoneri ma anche a Juve, Roma e Napoli, che non hanno fallito in questo turno. Dopo il successo di Parma, riecco Lautaro Martinez, titolare al fianco di Lukaku. Dal 1' anche Vidal al posto di Eriksen. Nella Dea, invece, gioca Sportiello al posto di Gollini con Pessina e Malinovskyi dietro a Zapata. In panchina, invece, Ilicic e Muriel.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Inter macchina da guerra a San Siro, con 9 vittorie consecutive in Serie A. La precedente striscia positiva è del maggio 2011, con 13 successi. L'Atalanta, però, non subisce gol da tre trasferte in campionato. Gli ospiti, inoltre, vantano il proprio record di 49 punti conquistati dopo 25 partite. Inoltre, le 12 partite con almeno 3 gol segnati regalano a Gasperini il primato nei maggiori 5 campionati europei. Sfida numero 120 tra le due formazioni: nei 119 precedenti, 63 vittorie dell'Inter, 24 dei bergamaschi e 32 pareggi a completare il bilancio. Nelle ultime sei sfide, quattro pareggi e un successo per parte.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Lukaku



Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata



A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI GIANCARLO PADOVAN PER 100ESIMO MINUTO!