Alberto Fontana, ex portiere dell'Inter, parla a Tuttosport, dicendo la sua su Handanovic, capitano dei nerazzurri: "Su Handanovic non sono obiettivo. Per me parliamo del top, stravedo per lui. Mi dà la sensazione di essere sempre in controllo. Esprime il massimo del ruolo. Gollini, dall'altra parte, potrebbe dare una certezza per dieci anni. I Buffon e Donnarumma non fanno testo, chi è pronto a 17 anni è l'eccezione".