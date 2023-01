Inter-Atalanta (calcio d'inizio alle 21) è il primo match valido per i quarti di finale di Coppa Italia: arbitra Daniele Chiffi della sezione di Padova, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



INTER – ATALANTA Martedì 31/01 h. 21.00



Arbitro: Chiffi

Assistenti: Cecconi-Galetto

Quarto uomo: Maggioni

VAR: Aureliano

AVAR: Muto



PRIMO TEMPO



31' - Giallo per Gosens, autore di un'entrata in ritardo su Maehle.



29' - Lautaro al tiro, Toloi tocca con la mano dopo un rimpallo del tutto fortuito sul suo corpo. L'argentino si lamenta, ma per Chiffi non ci sono dubbi. Corretta la sua decisione.