L'Inter non ha ancora portato nuove liquidità nelle casse del club e, in ottica estate, ci sarà da fare qualche sacrifico. Con Barella che resta intoccabile, sono due gli indiziati alla cessione: Denzel Dumfries e Marcelo Brozovic. Il croato piace in Spagna, costa una trentina di milioni e, tra i suoi tanti estimatori, c'è anche Max Allegri che lo vorrebbe alla Juve. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.